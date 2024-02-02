В ЕС выразили солидарность с музыкантами «Би-2»

Евросоюз старается не только «выражать свою солидарность» с российскими оппозиционерами, но и оказывать им практическую поддержку. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя ситуацию с группой «Би-2» в Таиланде.

Он не стал указывать детали по конкретным людям или организациям в этой связи, передает РИА Новости.