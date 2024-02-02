В ЕС выразили солидарность с музыкантами «Би-2»
Евросоюз старается не только «выражать свою солидарность» с российскими оппозиционерами, но и оказывать им практическую поддержку. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя ситуацию с группой «Би-2» в Таиланде.
Он не стал указывать детали по конкретным людям или организациям в этой связи, передает РИА Новости.
На этой неделе МИД Израиля добился освобождения всех музыкантов «Би-2», которые были задержаны в Таиланде за осуществление трудовой деятельности без разрешения местных властей. Депутат Госдумы Андрей Луговой прямо заявил, что музыкантов в случае депортации в Россию, вероятно, ждет тюрьма.
Участник группы «Би-2» Ян Николенко на пресс-конференции в Израиле заявил, что коллектив никогда не был политизированным, но после начала СВО был вынужден уехать из РФ «практически сразу».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru