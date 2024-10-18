В ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран

По ее словам, речь идет о Польше, странах Прибалтики и Финляндии, которые «сталкиваются с давлением на границах». Главы Еврокомиссии отметила, что Евросоюз сделает все необходимое для обеспечения контроля внешних границ любыми способами.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предложил Польше помощь в защите границы.

Ранее бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который претендует на должность первого в истории еврокомиссара по обороне, заявил о необходимости наращивания военного потенциала Евросоюза в свете возможной конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

