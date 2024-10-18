В ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран
Государства Европейского союза обсуждают экстренные меры для стран, которые граничат с Россией и Белоруссией, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
По ее словам, речь идет о Польше, странах Прибалтики и Финляндии, которые «сталкиваются с давлением на границах». Главы Еврокомиссии отметила, что Евросоюз сделает все необходимое для обеспечения контроля внешних границ любыми способами.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предложил Польше помощь в защите границы.
Ранее бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который претендует на должность первого в истории еврокомиссара по обороне, заявил о необходимости наращивания военного потенциала Евросоюза в свете возможной конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru