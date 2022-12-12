В ЕС анонсировали «очень жесткие санкции» против Ирана

Евросоюз намерен принять «очень жесткие санкции» в отношении Ирана из-за ситуации с протестами и якобы имевшими место военными поставками в Россию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов

«Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов. Санкции, которые будут утверждены сегодня, вводятся одновременно по гуманитарным причинам и за иранскую поддержку Украины (дипломат имел в виду Россию. - НСН)», — цитирует Борреля ТАСС.

Как отметил глава евродипломатии, он говорил с «иранским министром»: Тегеран отрицает поставки беспилотников в Россию и планы поставлять ракеты.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС расширит санкционный список против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИранСанкции ЕСЕвросоюз
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