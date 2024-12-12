В Дубае при участии Москвы прошла закрытая встреча пяти ядерных держав
В Дубае состоялась закрытая встреча ядерных держав, в которой приняли участие представители России, США, Китая, Франции и Великобритании, сообщает «Коммерсант».
Она состоялась 4 декабря, однако об этом стало известно только сейчас. О встрече сообщил МИД КНР. Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Пекина в формате ядерной «пятерки».
Главной темой встречи стали ядерные доктрины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно считать сигналом для Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru