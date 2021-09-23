Чехия запросила у России правовую помощь в расследовании взрывов во Врбетице

Власти Чехии попросили Россию о помощи в расследовании дела о взрыве на военных складах во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба чешской прокуратуры.

Отмечается, что Прага также запросила правовую помощь у ряда европейских стран.

«Сейчас мы постепенно получаем и анализируем результаты уже оказанной нам юридической помощи. Мы все еще ждем результатов дальнейшей юридической помощи», — цитирует сообщение надзорного ведомства Ura.ru.

Чехия продолжает расследование версии о причастности к инциденту сотрудников российской военной разведки, которые якобы установили в месте взрыва мину-ловушку. Прокуратура пока не дает прогнозов, как долго продлится расследование.

При этом сетевое издание Deník N, ссылаясь на знакомый с ходом дела высокопоставленный источник, сообщает, что РФ отказала Праге в юридической помощи.

Напомним, в апреле Чехия обвинила Россию в причастности ко взрыву во Врбетице и выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва назвала обвинения абсурдными и голословными и в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 20 сотрудников дипмиссии Чехии. Позже Прага потребовала от российской стороны выплатить компенсацию, возместив ущерб после взрывов в размере 650 млн крон (25,5 млн евро). В МИД России заявили, что претензии Чехии подтверждают ее статус недружественной страны, напоминает RT.

