В Чаде военная колонна выдвинулась к дворцу президента

В Чаде военные выдвинулись в сторону дворца президента в Нджамене, сообщает Reuters.

СМИ: В результате нападения у президентского дворца в Чаде есть погибшие

К зданию направляется колонна военной техники.

Ранее стало известно, что силы безопасности полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где произошло нападение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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