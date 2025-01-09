В Чаде военная колонна выдвинулась к дворцу президента
9 января 202503:01
В Чаде военные выдвинулись в сторону дворца президента в Нджамене, сообщает Reuters.
К зданию направляется колонна военной техники.
Ранее стало известно, что силы безопасности полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где произошло нападение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru