В Бишкеке введен режим ЧС
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека С 20.00 режим чрезвычайного положения, сообщает РИА Новости.
Комендантом столицы назначен замглавы МВД Алмаз Орозалиев.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов заявил о переходе на сторону народа и не поддерживает ни одну из политических сил.
В Киргизии протесты начались после объявления результатов парламентских выборов 6 октября. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.
В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах находятся 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб.
По предварительным данным выборов, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".
Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Центризбирком Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября.
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