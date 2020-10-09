Президент приказал ввести войска и технику в Бишкек

Воинские подразделения и техника будут введены в Бишкек. Это следует из указа президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

В центре Бишкека в настоящее время проходят столкновения между сторонниками нового премьера Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента Алмазбека Атамбаева с экс-премьером Омурбеком Бабановым, сообщает РИА Новости.