В Белоруссии обвинили Запад в цинизме за слова об ограничении обмена паспортов

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал комментарии западных стран по поводу обеспокоенности ограничения обмена паспортов за рубежом верхом цинизма. Его слова опубликованы на официальном портале Министерства иностранных дел Белоруссии.

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Глаз назвал США одним из мировых лидеров по нарушениям прав своих же граждан. Он напомнил о слежке американских властей за соотечественниками, безосновательных арестах и санкционированных пытках.

Он также отметил, что Минск всегда готов к взаимоуважительному диалогу, но не к нравоучениям.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад говорит о правах человека и европейских ценностях, но не замечает бомбежки Донбасса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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