Глаз назвал США одним из мировых лидеров по нарушениям прав своих же граждан. Он напомнил о слежке американских властей за соотечественниками, безосновательных арестах и санкционированных пытках.

Он также отметил, что Минск всегда готов к взаимоуважительному диалогу, но не к нравоучениям.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад говорит о правах человека и европейских ценностях, но не замечает бомбежки Донбасса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

