В Белоруссии обвинили Запад в цинизме за слова об ограничении обмена паспортов
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал комментарии западных стран по поводу обеспокоенности ограничения обмена паспортов за рубежом верхом цинизма. Его слова опубликованы на официальном портале Министерства иностранных дел Белоруссии.
Глаз назвал США одним из мировых лидеров по нарушениям прав своих же граждан. Он напомнил о слежке американских властей за соотечественниками, безосновательных арестах и санкционированных пытках.
Он также отметил, что Минск всегда готов к взаимоуважительному диалогу, но не к нравоучениям.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад говорит о правах человека и европейских ценностях, но не замечает бомбежки Донбасса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru