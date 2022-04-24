В Австралии назвали базу Китая на Соломоновых островах «красной линией»
Строительство КНР военной базы на Соломоновых островах станет «красной линией» для Канберры и США, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
«Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, разумеется, в США, я придерживаюсь той же красной линии, что и США, когда речь идет об этих вопросах», — передает телеканал ABC слова главы правительства.
Он также подчеркнул, что «в нашем регионе и на нашем пороге» не появится военно-морских баз КНР.
По словам политика, Фиджи и Папуа-Новая Гвинея обеспокоены также, как и австралийская сторона.
По словам Моррисона, власти Соломоновых островов заверили, что на их территории не будут размещать китайские базы.
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