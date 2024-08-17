В Аргентине задержали семь человек по подозрению в подготовке терактов

Полиция Аргентины задержала семь человек, подозреваемых в связи с террористической группировкой. Об этом заявила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в соцсети Х.

По ее словам, задержанные планировали теракты в Мендосе.

«В результате восьми обысков федеральная полиция обезвредила опасную организацию, связанную с радикальной исламистской террористической группировкой», — написала министр.

Буллрич уточнила, что ячейку выявили после угроз журналисту еврейского происхождения. Злоумышленники через социальные сети распространяли ненавистнические высказывания, планы атак и материалы запрещенных террористических организаций.

Ранее в белорусском Минске задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке терактов на территории страны.

