В Афинах два человека пострадали при нападении на школу

Молодой человек совершил нападение на среднюю школу в районе Патисия в Афинах, в результате получили ранения ученик и директор учреждения. Об этом сообщает греческое телевидение ERT.

В центре Афин сработало взрывное устройство

Отмечается, что к ЧП причастен 19-летний иностранный гражданин, брат одного из учащихся.

«По данным полиции, иностранный гражданин... вошел в школу с молотком и ранил 18-летнего ученика, ударив его молотком... а затем ударил директора школы ножом», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее около 30 школ во Франции закрыли из-за сообщений об угрозе взрыва, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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