В Афинах два человека пострадали при нападении на школу

Отмечается, что к ЧП причастен 19-летний иностранный гражданин, брат одного из учащихся.

«По данным полиции, иностранный гражданин... вошел в школу с молотком и ранил 18-летнего ученика, ударив его молотком... а затем ударил директора школы ножом», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее около 30 школ во Франции закрыли из-за сообщений об угрозе взрыва, напоминает RT.

