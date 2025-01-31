В Афганистане уничтожили производство и оборот наркотиков
В Афганистане полностью ликвидировано производство и оборот наркотических средств, заявил пресс-секретарь правительства талибов (террористическое движение Талибан запрещено в РФ), сообщает Tolo news.
По его словам, времена контрабанды наркотиков в стране благополучно завершились.
«Культивирование наркотиков и незаконный оборот практически сведены к нулю», — подчеркнул пресс-секретарь кабмина.
В стране действует успешно программа лечения для наркозависимых.
Ранее в «Талибане» назвали США и НАТО врагами Афганистана и Ирана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru