В Афганистане уничтожили производство и оборот наркотиков

В Афганистане полностью ликвидировано производство и оборот наркотических средств, заявил пресс-секретарь правительства талибов (террористическое движение Талибан запрещено в РФ), сообщает Tolo news.

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По его словам, времена контрабанды наркотиков в стране благополучно завершились.

«Культивирование наркотиков и незаконный оборот практически сведены к нулю», — подчеркнул пресс-секретарь кабмина.

В стране действует успешно программа лечения для наркозависимых.

Ранее в «Талибане» назвали США и НАТО врагами Афганистана и Ирана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:КонтрабандаАфганистанНаркоманияНаркотики

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