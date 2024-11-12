Афганистан попросил предоставить правительству страны место в ООН
Министерство иностранных дел Афганистана обратилось к ООН, попросив предоставить действующему правительству движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) место в организации. Об этом сообщает телеканал Tolo.
Как отметил замглавы МИД Афганистана Шир Мохаммад Аббас Станекзай, Кабул «стремится к позитивным отношениям» со всеми странами, в том числе США, и готов сотрудничать с государствами по любому вопросу.
«Пусть Бог создаст такие условия, которые позволят Афганистану занять свое место, будь то в ООН или на любом другом форуме, чтобы выразить обеспокоенность нашего народа и положить конец его бедствиям», — указал дипломат.
Станекзай подчеркнул, что у правительства Афганистана нет проблем ни с одной страной, и власти «всегда доводили до сведения крупных держав», что не желают находиться в конфликте с кем-либо.
Ранее стало известно, что «Талибан» впервые будет присутствовать на Всемирной конференции по изменению климата, которая пройдет в Азербайджане 11-22 ноября, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru