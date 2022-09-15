В Абхазии заявили о высокой вероятности военного столкновения с Грузией
Рост контрактов на поставки боевых разведывательных беспилотников в Грузии, постоянные учения с натовцами, а также постоянно растущие консультации с Пентагоном говорят о возможной подготовке Тбилиси к войне. Об этом заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, сообщает ТАСС.
«Так к миру не готовятся, скорее всего, готовятся к войне», — подчеркнул Ардзинба.
По его словам, вероятность военного столкновения Абхазии с Грузией является «достаточно высокой».
По мнению властей республики, в случае конфликта с Грузией на сторону Тбилиси встанут все те, кто поддерживает сейчас Украину, а также Армения и Азербайджан.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что почти 100% граждан Грузии не поддержат открытие «второго фронта» против России на референдуме, однако «за» выступят сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили с целью дестабилизировать ситуацию в стране.
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