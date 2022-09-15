В Абхазии заявили о высокой вероятности военного столкновения с Грузией

Рост контрактов на поставки боевых разведывательных беспилотников в Грузии, постоянные учения с натовцами, а также постоянно растущие консультации с Пентагоном говорят о возможной подготовке Тбилиси к войне. Об этом заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, сообщает ТАСС.

«Так к миру не готовятся, скорее всего, готовятся к войне», — подчеркнул Ардзинба.