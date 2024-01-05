СМИ: КНДР нанесла артудар в районе островов Пэннендо и Енпхендо

КНДР в пятницу провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо, снаряды упали на территории Северной Кореи. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея.

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Ранее на Енпхендо объявили эвакуацию жителей в связи с «провокацией» Пхеньяна, пишет «Свободная пресса».

По данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, армия КНДР с 9:00 (3:00 мск) 5 января в течение двух часов провела более чем 200 выстрелов в район севернее Пэннендо и Енпхендо в Желтом море. Жертв или ущерба среди гражданских лиц и военных Южной Кореи нет.

Отмечается, что снаряды упали к северу от Северной границы ограниченной линии на море — морской границы между республиками. Южная Корея примет «необходимые меры» в ответ на стрельбу, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Южная КореяКНДР

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