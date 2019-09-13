Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское. Кроме того, Юрий Ушаков сообщил, что еще в рамках контактной группы нужно письменно зафиксировать формулу Штайнмайера.
К третьему условию, по его словам, относится предварительное согласование итогов саммита. Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности, отмечает РИА ФАН.
Ранее помощник президента России завил, что саммит «нормандской четверки» может состояться в октябре, подчёркивает RT.
В конце августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате и ситуацию на Донбассе, сообщили в пресс-службе немецкого правительства. Отмечается, что лидеры двух государств выразили готовность к проведению встречи «нормандской четверки», в которую также входят Франция и Россия. Ранее президент Франции Эммануэль Макро анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре, а Меркель добавила, что саммит пройдет в Париже.
Но возвращение нормандского формата вряд ли поможет положить конец войне на востоке Украины, заявил в эфире НСН украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко
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