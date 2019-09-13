Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»

13 сентября18:46

Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское. Кроме того, Юрий Ушаков сообщил, что еще в рамках контактной группы нужно письменно зафиксировать формулу Штайнмайера.

К третьему условию, по его словам, относится предварительное согласование итогов саммита. Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности, отмечает РИА ФАН.

Ранее помощник президента России завил, что саммит «нормандской четверки» может состояться в октябре, подчёркивает RT.

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В конце августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате и ситуацию на Донбассе, сообщили в пресс-службе немецкого правительства. Отмечается, что лидеры двух государств выразили готовность к проведению встречи «нормандской четверки», в которую также входят Франция и Россия. Ранее президент Франции Эммануэль Макро анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре, а Меркель добавила, что саммит пройдет в Париже.

Но возвращение нормандского формата вряд ли поможет положить конец войне на востоке Украины, заявил в эфире НСН украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:Юрий УшаковНормандская Четверка