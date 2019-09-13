Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»

Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское. Кроме того, Юрий Ушаков сообщил, что еще в рамках контактной группы нужно письменно зафиксировать формулу Штайнмайера.

К третьему условию, по его словам, относится предварительное согласование итогов саммита. Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности, отмечает РИА ФАН.

Ранее помощник президента России завил, что саммит «нормандской четверки» может состояться в октябре, подчёркивает RT.