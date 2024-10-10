Ураган «Милтон» разрушил 125 домов во Флориде

Ураган «Милтон» обрушился на прибрежные территории американского штата Флорида. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на данные Национального центра по наблюдению за ураганами.

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В ведомстве призвали население близлежащих районов найти укрытие из-за опасных ветров ураганной силы.

Как отметил исполнительный директор управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри, во Флориде оказались разрушены 125 домов. Более миллиона домохозяйств остались без электричества.

В округе Сент-Луси зафиксированы «множественные жертвы», пишет 360.ru. По словам представителя округа Эрика Гилла, на этой территории повреждены десятки домов, многие из которых были временными постройками для пожилых людей.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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