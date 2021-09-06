Уложена последняя труба «Северного потока — 2»
6 сентября 202115:40
Nord Stream 2 AG уложил в Балтийском море последнюю трубу второй нитки «Северного потока — 2». Об этом сообщили в компании. Там отметили, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию до конца года.
Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток 2» будет достроен через несколько дней и начнет работать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Цена газа в Европе впервые превысила 650 долларов за тысячу кубометров
- ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в сфере IT-технологий
- СМИ: останки Муаммара Каддафи передадут его племени
- Литовские таможенники случайно уехали в Россию при проверке поезда
- Михаил Ефремов перенес в колонии отек Квинке
- Лавров: призывы Киева расширить «нормандский формат» оскорбительны
- В Центральной России потеплеет до плюс 20 градусов
- Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название Богородск
- Эндокринолог назвала противопоказания для интервального голодания
- Обнародовано видео массовой драки мигрантов на Рублевке
6 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru