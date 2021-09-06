Уложена последняя труба «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG уложил в Балтийском море последнюю трубу второй нитки «Северного потока — 2». Об этом сообщили в компании. Там отметили, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию до конца года.

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Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток 2» будет достроен через несколько дней и начнет работать.



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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:Северный Поток-2
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