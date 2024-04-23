Украинцев призвали экономить электричество
Украинцам следует экономно потреблять электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. Как сообщает ТАСС, об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это связано с дефицитом мощности в энергосистеме страны, из-за чего Киев вынужден прибегнуть к аварийному импорту из стран Евросоюза.
«Призываю промышленность максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники питания при их наличии», - заключил Шмыгаль.
Ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что Украина потеряла 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС, отмечает «Радиоточка НСН».
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