Украинцев призвали экономить электричество

По его словам, это связано с дефицитом мощности в энергосистеме страны, из-за чего Киев вынужден прибегнуть к аварийному импорту из стран Евросоюза.

«Призываю промышленность максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники питания при их наличии», - заключил Шмыгаль.

Ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что Украина потеряла 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС, отмечает «Радиоточка НСН».