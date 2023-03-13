Украинский МИД объявил открытый конкурс на должности послов
Принять участие может любой желающий, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Проведение конкурса глава МИД объяснил нехваткой кадров в ведомстве. По его словам, у Киева нет послов в более чем 20 странах.
Лучшие кандидаты получат предложения от кадровой службы МИД Украины. Предпочтение отдадут женщинам.
Особое внимание уделено набору послов в государства Африки. У кандидата, подавшего соответствующую заявку, повышаются шансы на победу.
В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский назначил послом в Болгарии Олесю Илащук. Девушка никогда не работала специалистом-международником, пишет «Радиоточка НСН».
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