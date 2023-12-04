Украинские водители заблокировали проезд на польской дороге
На польской дороге около границы с Украиной украинские водители устроили бунт, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление политика Рафала Меклера.
По его словам, они стали массово мешать проезду автомобилей. Это происходит в населенном пункте Ситанец. На опубликованной видеозаписи видно, как украинские водители в светоотражающих жилетах переходят дорогу так, чтобы на трассе всегда были люди.
Тем временем, поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной несмотря на то, что были согласованы условия частичной разблокировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru