Украинские водители заблокировали проезд на польской дороге

На польской дороге около границы с Украиной украинские водители устроили бунт, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление политика Рафала Меклера.

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По его словам, они стали массово мешать проезду автомобилей. Это происходит в населенном пункте Ситанец. На опубликованной видеозаписи видно, как украинские водители в светоотражающих жилетах переходят дорогу так, чтобы на трассе всегда были люди.

Тем временем, поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной несмотря на то, что были согласованы условия частичной разблокировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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