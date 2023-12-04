Украинские водители заблокировали проезд на польской дороге

По его словам, они стали массово мешать проезду автомобилей. Это происходит в населенном пункте Ситанец. На опубликованной видеозаписи видно, как украинские водители в светоотражающих жилетах переходят дорогу так, чтобы на трассе всегда были люди.

Тем временем, поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной несмотря на то, что были согласованы условия частичной разблокировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

