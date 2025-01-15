Украинские пранкеры подставили молдавскую телерадиокомпанию на Евровидении-2025
Композиция, полностью созданная искусственным интеллектом, попала в лонглист национального отбора на Евровидение-2025, сообщает портал Sibnet.ru.
Песня группы Eblansh Band успешно прошла предварительный отбор, несмотря на явные признаки того, что она была сгенерирована нейросетью.
Позднее выяснилось, что провокацию организовал украинский фан-паблик Евровидения, который таким образом пытался проверить качество отбора со стороны молдавского вещателя.
Инцидент вызвал удивление у общественности, поскольку многие сомневаются, как искусственно созданная композиция могла пройти проверку профессиональным жюри. Официальных комментариев от организаторов отбора пока не поступало, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские пранкеры подставили молдавскую телерадиокомпанию на Евровидении-2025
- Группа «Чайф» раскрыла, как сделала выбор в пользу профессиональной музыки
- Песня российских школьниц «Сигма-бой» вошла в топ-10 чарта Billboard
- Врач Аршинская предупредила о рисках холодового шока при купаниях на Крещение
- Экономист Зайнуллин: В 2025 году скидки на квартиры могут достичь 30%
- СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа
- Инфляция в России в 2024 году достигла 9,52% и превысила прогнозы властей
- В Краснодарском крае с момента ЧП к медикам обратились 146 волонтеров
- СМИ: Пилоты AZAL отказались от посадки в Грозном перед крушением в Актау
- Призер чемпионатов России по самбо Ольга Баранова умерла в 33 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru