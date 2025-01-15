Украинские пранкеры подставили молдавскую телерадиокомпанию на Евровидении-2025

Композиция, полностью созданная искусственным интеллектом, попала в лонглист национального отбора на Евровидение-2025, сообщает портал Sibnet.ru.

Песня группы Eblansh Band успешно прошла предварительный отбор, несмотря на явные признаки того, что она была сгенерирована нейросетью.

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Позднее выяснилось, что провокацию организовал украинский фан-паблик Евровидения, который таким образом пытался проверить качество отбора со стороны молдавского вещателя.

Инцидент вызвал удивление у общественности, поскольку многие сомневаются, как искусственно созданная композиция могла пройти проверку профессиональным жюри. Официальных комментариев от организаторов отбора пока не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ЕвровидениеМолдавияУкраина

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