Украина закроет границу для иностранцев до конца сентября

Правительство Украины в среду, 26 августа, рассмотрит вопрос о закрытии границы для иностранцев почти до конца сентября, объявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Исключение будет сделано для тех иностранцев, у которых есть разрешение на проживание, которые входят в состав международных и гуманитарных миссий, а также членов экипажей.

В связи с увеличением заболеваемости COVID-19 власти Украины также намерены продлить адаптивный карантин в стране по меньшей мере до 1 ноября, приводит «УНИАН» заявление Шмыгаля.

Кроме того, на Украине собираются запретить работу ночных клубов и дискотек. На заведения общественного питания запрет не распространится.

На Украине в последнюю неделю фиксируется рекордный с начала пандемии суточный прирост новых случаев заражения COVID-19. В период с 19 по 23 августа он превышал уровень в две тысячи.

