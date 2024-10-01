В Италии в подвале нашли подлинную картину Пикассо

Наткнувшись на картину, мужчина забрал ее с собой в Помпеи. Там она провисела несколько десятилетий в дешевой раме в гостиной.



На холсте изображен искаженный портрет французской художницы Доры Маар, которая была любовницей и музой Пикассо.

Ранее в Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

