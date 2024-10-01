В Италии в подвале нашли подлинную картину Пикассо

Картина, найденная торговцем Луиджи Ло Россо в подвале дома на Капри в 1962 году, оказалась подлинной работой Пабло Пикассо, пишет The Guardian.

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Наткнувшись на картину, мужчина забрал ее с собой в Помпеи. Там она провисела несколько десятилетий в дешевой раме в гостиной.

На холсте изображен искаженный портрет французской художницы Доры Маар, которая была любовницей и музой Пикассо.

Ранее в Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Ismael Herrero / EPA
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