В Италии в подвале нашли подлинную картину Пикассо
1 октября 202417:26
Картина, найденная торговцем Луиджи Ло Россо в подвале дома на Капри в 1962 году, оказалась подлинной работой Пабло Пикассо, пишет The Guardian.
Наткнувшись на картину, мужчина забрал ее с собой в Помпеи. Там она провисела несколько десятилетий в дешевой раме в гостиной.
На холсте изображен искаженный портрет французской художницы Доры Маар, которая была любовницей и музой Пикассо.
Ранее в Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru