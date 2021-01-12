Ученые выяснили, почему жители итальянского острова не болеют COVID-19
12 января 202112:28
Итальянские ученые выяснили, почему жители острова Джильо у побережья Тосканы не болеют COVID-19, передает РИА Новости.
На остров постоянно приезжает много людей с материка и просто туристов, а сами жители не соблюдают социальную дистанцию. Несмотря на это, антитела обнаружили только у одного человека.
Отсутствие заболевания коронавирусом на острове объясняется очень чистым воздухом и перекрестным иммунитетом к похожему на коронавирус местному патогену.
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12 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru