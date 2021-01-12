Ученые выяснили, почему жители итальянского острова не болеют COVID-19

Итальянские ученые выяснили, почему жители острова Джильо у побережья Тосканы не болеют COVID-19, передает РИА Новости.

На остров постоянно приезжает много людей с материка и просто туристов, а сами жители не соблюдают социальную дистанцию. Несмотря на это, антитела обнаружили только у одного человека.

Отсутствие заболевания коронавирусом на острове объясняется очень чистым воздухом и перекрестным иммунитетом к похожему на коронавирус местному патогену.



