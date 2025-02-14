У здания посольства Турции в Лондоне неизвестный поджег Коран
В Лондоне у здания турецкого посольства неизвестный устроил акцию с сожжением священной книги всех мусульман Корана, сообщает Sputnik.
Она была направлена против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие проходило не долго. Вскоре один из прохожих выхватил Коран из рук мужчины, который устроил акцию, затем, повалив его на землю, стал избивать, в том числе ногами.
Прибывшие на место британские стражи правопорядка арестовали напавшего, а поджигателя отправили в больницу.
Ранее в Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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