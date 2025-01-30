СМИ: В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана
Организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Момику убили в пригороде Стокгольма. Об этом сообщил телеканал SVT.
По данным СМИ, в Седертелье к югу от шведской столицы обнаружили тело 38-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Отмечается, что погибший — Момика, он скончался от полученных ран.
Окружной суд Стокгольма 30 января должен был вынести приговор по статье о возбуждении ненависти по национальному признаку, однако заседание отложили из-за «смерти одного из обвиняемых».
Полиция не комментировала случившееся и личность погибшего. SVT отмечает, что после ЧП задержали несколько человек, территорию у места преступления оцепили, проводится обыск.
Момика прибыл в Швецию из Ирака в 2018 году. Правоохранители подозревали мужчину в четырех эпизодах с сожжением Корана в Стокгольме летом 2023 года, прокуратура предъявила ему обвинение в возбуждении ненависти по национальному признаку. Планировалось, что Момику депортируют из Швеции и на пять лет запретят въезд в страну, напоминает RT.
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