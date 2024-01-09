У министра обороны США Остина диагностировали рак простаты

У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты, заявили медики. Об этом пишет РИА Новости.

Конгрессмен призвал главу Пентагона отчитаться о его внеплановой госпитализации

Отмечается, что в конце декабря Остин перенес операцию. Главу военного ведомства повторно госпитализировали из-за осложнений.

На всем протяжении госпитализации Остин находился в создании и не был подвергнут общей анестезии, сообщили медики.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 7 января рассказал о госпитализации Остина после плановой медпроцедуры. При этом министр обороны США не поставил об этом в известность Белый дом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
ТЕГИ:ОнкологияПентагонСША

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