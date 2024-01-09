У министра обороны США Остина диагностировали рак простаты

Отмечается, что в конце декабря Остин перенес операцию. Главу военного ведомства повторно госпитализировали из-за осложнений.

На всем протяжении госпитализации Остин находился в создании и не был подвергнут общей анестезии, сообщили медики.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 7 января рассказал о госпитализации Остина после плановой медпроцедуры. При этом министр обороны США не поставил об этом в известность Белый дом, передает «Радиоточка НСН».

