У министра обороны США Остина диагностировали рак простаты
9 января 202422:44
У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты, заявили медики. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в конце декабря Остин перенес операцию. Главу военного ведомства повторно госпитализировали из-за осложнений.
На всем протяжении госпитализации Остин находился в создании и не был подвергнут общей анестезии, сообщили медики.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 7 января рассказал о госпитализации Остина после плановой медпроцедуры. При этом министр обороны США не поставил об этом в известность Белый дом, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru