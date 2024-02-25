У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в воскресенье у берегов Индонезии, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Землетрясение зафиксировано в 13:07 по времени UTC в 177 километрах от города Рангкасбитунг с населением около 130 тысяч человек. Очаг находился на глубине 37 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли угрозу цунами.
Накануне землетрясение произошло у границ Китая с Казахстаном и Киргизией. Магнитуда подземных толчков составила 5,5, передает «Радиоточка НСН».
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