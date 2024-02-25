У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение зафиксировано в 13:07 по времени UTC в 177 километрах от города Рангкасбитунг с населением около 130 тысяч человек. Очаг находился на глубине 37 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли угрозу цунами.

Накануне землетрясение произошло у границ Китая с Казахстаном и Киргизией. Магнитуда подземных толчков составила 5,5, передает «Радиоточка НСН».

