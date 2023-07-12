Twitter обвинили в отказе выплатить выходные пособия на $500 млн
Бывшие сотрудники Twitter направили в суд Сан-Франциско коллективный иск из-за отказа компании выплатить им выходные пособия на сумму более $500 миллионов, сообщает Reuters.
По информации агентства, компанию обвинили в нарушении плана по выплатам пособий уволенным сотрудникам. Документ утвердили в 2019 году.
Отмечается, что Twitter обвинили в нарушении федерального закона о компенсациях.
В феврале против компании подали девять исков на сумму $14 миллионов. Причиной стали неоплаченные счета.
Как сообщает «Радиоточка НСН», бизнесмен Илон Маск в среду объявил о создании компании xAI, которая займется вопросами искусственного интеллекта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Twitter обвинили в отказе выплатить выходные пособия на $500 млн
- Байден заявил, что Россия должна перестать атаковать сама себя
- СМИ: воздушный шар с людьми повис на ЛЭП в Липецкой области
- «Тинькофф банк» повысил комиссии за внесение валюты в банкоматах
- Захарова пообещал ответ на изъятие автомобилей россиян в ФРГ
- В Верховной раде заявили о разочаровании от саммита НАТО
- Роман Костомаров завел Telegram-канал
- Следы взрывчатки нашли на судне, вероятно связанном с ЧП на «Северных потоках»
- Байден запутался при попытке назвать число членов НАТО
- К Анапе подойдет циклон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru