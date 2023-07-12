Twitter обвинили в отказе выплатить выходные пособия на $500 млн

По информации агентства, компанию обвинили в нарушении плана по выплатам пособий уволенным сотрудникам. Документ утвердили в 2019 году.

Отмечается, что Twitter обвинили в нарушении федерального закона о компенсациях.

В феврале против компании подали девять исков на сумму $14 миллионов. Причиной стали неоплаченные счета.

Как сообщает «Радиоточка НСН», бизнесмен Илон Маск в среду объявил о создании компании xAI, которая займется вопросами искусственного интеллекта.

