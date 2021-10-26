Турция передумала высылать послов 10 стран

Как отметил глава республики, ситуация нормализовалась после заявлений посольств о невмешательстве в дела Турции, пишет РИА ФАН.

«Послы некоторых стран непосредственно взяли на прицел наш суверенитет. Подобное заявление – большое оскорбление наших судей, адвокатов. Турецкий суд независим и ничьих приказов не приемлет. Поэтому ответить на такое оскорбление – наша обязанность», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара намеревалась «защищать права, интересы и гордость» страны, но с заявлениями дипмиссий «ситуация повернулась назад». Эрдоган добавил, что рассчитывает на осторожность дипломатов в их дальнейших заявлениях о Турции, пишет Газета.ру.

Напомним, 23 октября Эрдоган дал указание министру иностранных дел принять меры к объявлению персонами нон грата послов США, Канады, Финляндии, Дании, Франции, Германии, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Поводом к этому послужило письмо дипломатов с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу.

