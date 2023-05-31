Турция готова выступить посредником между Белградом и Косово
31 мая 202321:45
Турция готова помочь Сербии и Косово в налаживании диалога. Об этом заявили в администрации турецкого президента.
Ранее Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.
Эрдоган отметил, что мир в регионе возможен только при установлении диалога. Также он обсудил со сторонами двусторонние отношения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru