Эрдоган объявил о начале операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Родник мира» на территории Сирийской арабской республики. Об этом турецкий лидер написал в своём Twitter.

По его словам, вооружённые силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию по борьбе с террористическими организациями — «Рабочая партия Курдистана», СНС «Силы народной самообороны» и «Даиш» (арабское название запрещённой в РФ террористической организации «Исламское Государство» — прим. НСН).

Как отмечает «Свободная пресса», сирийское Гостелевидение уже сообщило, что турецкая армия нанесла первые авиаудары по городу Рас-эль-Айн.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Напомним, накануне президент Турции Эрдоган заявил о том, что США начали отводить войска на северо-восток Сирии, где Турция планирует создать зону безопасности для беженцев.

