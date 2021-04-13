Турецкий суд освободил задержанных за поддержку конвенции Монтре экс-адмиралов
Суд в Анкаре освободил десять экс-адмиралов, задержанных за письмо в защиту конвенции Монтре, сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что отставным командирам флота избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает RT.
Ранее турецкая прокуратура потребовала ареста для отставного адмирала Эргуна Менги, домашнего ареста — еще для девяти подписавших письмо. Четверых бывших адмиралов предполагалось освободить под подписку о невыезде, отмечает Газета.ру.
Напомним, ранее группа турецких экс-адмиралов подписала заявление с призывом прервать дискуссии о возможном выходе Турции из конвенции Монтре, восстановившей суверенитет республики над проливами Босфор и Дарданеллы. Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военные не могут «вмешиваться в политические темы», напоминает РЕН ТВ.
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