Турецкий суд освободил задержанных за поддержку конвенции Монтре экс-адмиралов

Суд в Анкаре освободил десять экс-адмиралов, задержанных за письмо в защиту конвенции Монтре, сообщает телеканал NTV.

Эрдоган осудил выступление экс-адмиралов по конвенции Монтре

Отмечается, что отставным командирам флота избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает RT.

Ранее турецкая прокуратура потребовала ареста для отставного адмирала Эргуна Менги, домашнего ареста — еще для девяти подписавших письмо. Четверых бывших адмиралов предполагалось освободить под подписку о невыезде, отмечает Газета.ру.

Напомним, ранее группа турецких экс-адмиралов подписала заявление с призывом прервать дискуссии о возможном выходе Турции из конвенции Монтре, восстановившей суверенитет республики над проливами Босфор и Дарданеллы. Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военные не могут «вмешиваться в политические темы», напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры