Турецкий суд освободил задержанных за поддержку конвенции Монтре экс-адмиралов

Отмечается, что отставным командирам флота избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает RT.

Ранее турецкая прокуратура потребовала ареста для отставного адмирала Эргуна Менги, домашнего ареста — еще для девяти подписавших письмо. Четверых бывших адмиралов предполагалось освободить под подписку о невыезде, отмечает Газета.ру.

Напомним, ранее группа турецких экс-адмиралов подписала заявление с призывом прервать дискуссии о возможном выходе Турции из конвенции Монтре, восстановившей суверенитет республики над проливами Босфор и Дарданеллы. Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военные не могут «вмешиваться в политические темы», напоминает РЕН ТВ.

