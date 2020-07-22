«Турецкий поток» закроют с 27 июля по 10 августа из-за техработ

Хабаровск встретил Михаила Дегтярева митингом протеста

Сторонники Сергея Фургала добиваются суда над ним в Хабаровске

Политолог: отношение жителей Хабаровского края к Дегтяреву будет зависеть именно от его позиции по делу Фургала

Дегтярев не намерен конкурировать на выборах губернатора с Фургалом, если того оправдают