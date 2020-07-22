«Турецкий поток» закроют с 27 июля по 10 августа из-за техработ
Газопровод «Турецкий поток» будет закрыт для прокачки топлива с 27 июля по 10 августа из-за технических работ. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в данный период трубопровод будет закрыт на пунктах Странджа/Малкочлар на болгарско-турецкой границе. Как ожидается, работы займут 360 часов.
Напомним, "Турецкий поток" открыли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 8 января текущего года. Газопровод является ещё одним крупным инфраструктурным проектом, обеспечивающим движение российского топлива в направлении Европы.
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