«Турецкий поток» закроют с 27 июля по 10 августа из-за техработ

Газопровод «Турецкий поток» будет закрыт для прокачки топлива с 27 июля по 10 августа из-за технических работ. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в данный период трубопровод будет закрыт на пунктах Странджа/Малкочлар на болгарско-турецкой границе. Как ожидается, работы займут 360 часов.

Напомним, "Турецкий поток" открыли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 8 января текущего года. Газопровод является ещё одним крупным инфраструктурным проектом, обеспечивающим движение российского топлива в направлении Европы.

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ТЕГИ:Турецкий ПотокТурция
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