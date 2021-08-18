Цыганский барон из Румынии объявил о создании новой криптовалюты. Она будет называться Gypsycoin, передает "Говорит Москва".

Создатель валюты Даниел Чоабэ рассказал, что этот проект поможет объединить все ромские общины на мировом уровне. По его словам, это будет универсальная монета. Кроме того, проект поможет бороться с дискриминацией цыган, ксенофобией, повышать уровень их образованности и помогать интегрироваться в общество. Символ новой криптовалюты будет легкоузнаваемым и будет ассоциироваться именно с цыганами.

Ранее сообщалось, что российских цыган собрались перевоспитать. Программу по профилактике конфликтов с участием цыган готовит федеральное агентство по делам национальностей. Как отмечает РИА Новости, там подчеркнули, что многие регионы РФ указывают на наличие проблем, которые возникают из-за асоциального образа жизни представителей некоторых народностей.



