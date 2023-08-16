Маск: Цукерберг отказался от поединка в Колизее
Глава корпорации Meta (признана экстремистской в запрещена РФ) Марк Цукерберг отказался от поединка с миллиардером Илоном Маском в римском Колизее. Об этом сообщил сам глава SpaceX в социальной сети X (ранее Twitter).
«Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался», — написал Маск.
По словам миллиардера, он предложил провести бой в доме оппонента как на «безопасном пространстве», однако Цукерберг «путешествовал».
Ранее Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести поединок 26 августа, пишет Ura.ru. Однако глава SpaceX не подтвердил дату боя, допустив, что ему потребуется операция на позвоночнике.
В июле Маск и Цукерберг начали обсуждать организацию поединка по правилам смешанных единоборств. Планировалось, что показательный бой бизнесменов пройдет вне юрисдикции чемпионата UFC, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru