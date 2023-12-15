Цукерберг решил построить бункер на Гавайях

Глава американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг построит подземное убежище в своем секретном комплексе на Гавайях, сообщило издание WIRED.

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По информации СМИ, общая площадь комплекса на острове Кауаи составит 5,6 миллиона квадратных метров. Там будет два особняка с 30 спальнями, офисами и конференц-залами.

Здания соединят подземным туннелем, который будет вести в бункер площадью 465 квадратных метров. Планируется оборудовать убежище собственными источниками энергии и воды и создать запасы продовольствия.

Комплекс огородят стеной высотой два метра. Местные жители жалуются, что сооружение перекроет им доступ к океану.

В ноябре Цукерберга госпитализировали после спарринга. Бизнесмен заявил, что готовился к бою ММА, запланированному на начало 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиГавайиМарк Цукерберг

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