Цукерберг обвинил Маска в уклонении от боя

По его словам, он предложил «реальную дату» боя, а президент UFC Дэйна Уайт призвал сделать поединок благотворительным, однако Маск не подтвердил дату, заявив о необходимости предварительной операции. Теперь он «просит провести тренировочный раунд у меня на заднем дворе», — написал Цукерберг.

Ранее стало известно, что бой между Цукербергом и Маском может состояться 26 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

