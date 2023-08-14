Цукерберг обвинил Маска в уклонении от боя

Американский миллиардер Илон Маск ведет себя несерьезно в отношении поединка, заявил в соцсетях основатель Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг.

Маск заявил, что ему может потребоваться операция перед боем с Цукербергом

По его словам, он предложил «реальную дату» боя, а президент UFC Дэйна Уайт призвал сделать поединок благотворительным, однако Маск не подтвердил дату, заявив о необходимости предварительной операции. Теперь он «просит провести тренировочный раунд у меня на заднем дворе», — написал Цукерберг.

Ранее стало известно, что бой между Цукербергом и Маском может состояться 26 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:МиллиардерыМарк ЦукербергИлон Маск

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