Цукерберг обвинил Маска в уклонении от боя
Американский миллиардер Илон Маск ведет себя несерьезно в отношении поединка, заявил в соцсетях основатель Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг.
По его словам, он предложил «реальную дату» боя, а президент UFC Дэйна Уайт призвал сделать поединок благотворительным, однако Маск не подтвердил дату, заявив о необходимости предварительной операции. Теперь он «просит провести тренировочный раунд у меня на заднем дворе», — написал Цукерберг.
Ранее стало известно, что бой между Цукербергом и Маском может состояться 26 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru