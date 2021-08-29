Центральный банк Афганистана обозначил лимит на снятие средств с личных счетов
Центральный банк Афганистана потребовал, чтобы во всех банках страны был установлен временный лимит на снятие денег с личных счетов. Ограничение составит не более 200 долларов в неделю. Директиву ЦБ цитирует издание The Khaama Press.
Согласно директиве, решение принято из-за сложной ситуации в стране. Центральный банк предписал всем банкам возобновить работу и напомнил, что граждане могут переводить деньги онлайн.
Решение ЦБ было принято после того, как на улицы Кабула вышли недовольные закрытием банков и обменных пунктов граждане. Они просили, чтобы им выдали хотя бы часть денег.
Ранее Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане.
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