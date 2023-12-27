ЦБ Аргентины выпустит купюры с номиналом в 25 раз больше нынешних

Правительство Аргентины после прихода недавно избранного президента Хавьера Милея приняло решение девальвировать официальный курс песо в два раза. Вместо 365 песо доллар будет стоить 800 песо. Ожидается, то эта мера приблизит курс к рыночному, по которому сегодня за доллар дают около 1070 песо.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение новых властей Аргентины перейти на доллар логичным. По его словам, в этой стране инфляция составляет порядка 143%, также фиксируется большой госдолг. При этом Путин назвал такое решение значительной утратой суверенитета, передает «Радиоточка НСН».

