ЦБ Аргентины выпустит купюры с номиналом в 25 раз больше нынешних

Президент Аргентины Хавьер Милей подтвердил, что центробанк страны выпустит купюры номиналом 20 тыс. ($25) и 50 тыс. песо ($62). Сейчас крупнейшая банкнота в республике - 2 тыс. песо ($2,5). Его слова передает телеканал LN+.

Он отметил, что намерен избавить граждан от «пытки» таскать с собой «мешки» денег, чтобы платить наличными.

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Правительство Аргентины после прихода недавно избранного президента Хавьера Милея приняло решение девальвировать официальный курс песо в два раза. Вместо 365 песо доллар будет стоить 800 песо. Ожидается, то эта мера приблизит курс к рыночному, по которому сегодня за доллар дают около 1070 песо.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение новых властей Аргентины перейти на доллар логичным. По его словам, в этой стране инфляция составляет порядка 143%, также фиксируется большой госдолг. При этом Путин назвал такое решение значительной утратой суверенитета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: x.com / Javier Milei
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