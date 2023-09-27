Трюдо принес извинения за чествование нациста в парламенте Канады
Глава канадского правительства Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием нациста в парламенте страны, передает ТАСС.
По его словам, то, что призошло в прошлую пятницу можно назвать чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и всех других, кто пострадал от нацизма.
Премьер-министр пообещал в ближайшее время выступить с извинениями перед остальным миром за этот случай.
22 сентября на заседание канадского парламента по случаю визита украинского лидера Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который был представлен как украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, сражавшийся против русских за украинскую независимость. Все присутствующие в парламенте Канады, в том числе и сам Трюдо, приветствовали его стоя, устроив при этом бурную овацию.
Позже стало известно, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина».
Ранее стало известно, что Россия направит Канаде ноту из-за чествования нациста в парламенте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в украинском Николаеве прогремели мощные взрывы
- Трюдо заявил, что скандал с нацистом не повлияет на поддержку Украины
- На востоке Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
- Магомедов подал в суд Лондона иск на $14 млрд о конфискации активов
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
- Кинокритик предсказал провал фильма «Брат-3» в прокате
- Трюдо принес извинения за чествование нациста в парламенте Канады
- В Дагестане в ходе перестрелки убили двух человек
- Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 48%
- Парламент Эстонии не одобрил закон о сносе советских памятников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru