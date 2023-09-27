Трюдо принес извинения за чествование нациста в парламенте Канады

По его словам, то, что призошло в прошлую пятницу можно назвать чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и всех других, кто пострадал от нацизма.

Премьер-министр пообещал в ближайшее время выступить с извинениями перед остальным миром за этот случай.

22 сентября на заседание канадского парламента по случаю визита украинского лидера Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который был представлен как украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, сражавшийся против русских за украинскую независимость. Все присутствующие в парламенте Канады, в том числе и сам Трюдо, приветствовали его стоя, устроив при этом бурную овацию.

Позже стало известно, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина».

Ранее стало известно, что Россия направит Канаде ноту из-за чествования нациста в парламенте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

