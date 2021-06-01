Три российских телеканала перестанут вещать в Белоруссии

Три российских телеканала прекратят работу в Белоруссии из-за нарушений рекламного законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство информации Белоруссии.

«Откусить от пирога». Лукашенко попытается втиснуть Belavia на внутренний российский рынок

Речь идет о каналах "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь". По данным Мининформа, "КИНОМИКС" и "Телеканал КХЛ" предоставили для получения разрешения материалы, в которых обнаружились факты нарушения закона о рекламе.

При этом представители телеканала "Русская ночь", по сведениям министерства, не обращались за получением нового разрешения на вещание в Белоруссии. Иностранные СМИ в Белоруссии получают разрешение на работу на три года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.by
ТЕГИ:СМИТелеканалыБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры