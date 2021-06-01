Три российских телеканала перестанут вещать в Белоруссии
Три российских телеканала прекратят работу в Белоруссии из-за нарушений рекламного законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство информации Белоруссии.
Речь идет о каналах "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь". По данным Мининформа, "КИНОМИКС" и "Телеканал КХЛ" предоставили для получения разрешения материалы, в которых обнаружились факты нарушения закона о рекламе.
При этом представители телеканала "Русская ночь", по сведениям министерства, не обращались за получением нового разрешения на вещание в Белоруссии. Иностранные СМИ в Белоруссии получают разрешение на работу на три года.
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