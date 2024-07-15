Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США

Национальный съезд Республиканской партии выдвинул Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента США, сообщает корреспондент РИА Новости.

Объявление было сделано после достижения кворума делегатов. Съезд Республиканской партии проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. Ожидается, что в понедельник Трамп выступит с речью.

Трамп заявил, что после покушения переписал речь для съезда республиканцев

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Основными соперниками в этой гонке являются действующий президент, демократ Джо Байден, и бывший президент, республиканец Дональд Трамп.

Оба кандидата уже заручились поддержкой достаточного числа делегатов по итогам предварительных голосований для выдвижения от своих партий. Почти все их конкуренты уже вышли из предвыборной гонки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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