Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Основными соперниками в этой гонке являются действующий президент, демократ Джо Байден, и бывший президент, республиканец Дональд Трамп.

Оба кандидата уже заручились поддержкой достаточного числа делегатов по итогам предварительных голосований для выдвижения от своих партий. Почти все их конкуренты уже вышли из предвыборной гонки, передает «Радиоточка НСН».

