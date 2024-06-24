Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его «пытали в тюрьме» во время фотографирования для картотеки в рамках уголовного дела. Сообщение с рассылкой о произошедшем разослал штаб Трампа, сообщает РИА Новости.

В августе прошлого года Дональд Трамп сдался в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него по обвинениям в попытках манипуляции итогами президентских выборов 2020 года.