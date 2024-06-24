Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его «пытали в тюрьме» во время фотографирования для картотеки в рамках уголовного дела. Сообщение с рассылкой о произошедшем разослал штаб Трампа, сообщает РИА Новости.
В августе прошлого года Дональд Трамп сдался в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него по обвинениям в попытках манипуляции итогами президентских выборов 2020 года.
Экс-президента сфотографировали при задержании, и снимок был распространен офисом шерифа округа Фултон. Трамп находился под стражей около полутора часов и был освобожден после уплаты залога в размере $200 тысяч.
На двадцать седьмое июня запланированы первые дебаты между Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом.
Штаб Байдена намерен представить его главного соперника как «дважды подвергнутого импичменту и осужденного преступника, который обвинялся в сексуальных домогательствах и шесть раз обанкротился», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru