Трамп учредил структуру во главе с Илоном Маском

Президент США Дональд Трамп принял решение о создании департамента эффективности правительства страны, который возглавит бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет РИА Новости.

Политик подписал соответствующий указ.

Трамп указал, что Маск не будет работать в западном крыле Белого дома.

«Он получит структуру с примерно 20 людьми, которых нанимали для того, чтобы это [повышение эффективности] было реализовано», — заявил американский президент.

Ранее Илон Маск выступил на президентском параде после инаугурации Дональда Трампа, пишет 360.ru. Миллиардер исполнил «победный танец» и пообещал усиленно работать ради американцев в департаменте эффективности правительства.

