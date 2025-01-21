Трамп учредил структуру во главе с Илоном Маском
Президент США Дональд Трамп принял решение о создании департамента эффективности правительства страны, который возглавит бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет РИА Новости.
Политик подписал соответствующий указ.
Трамп указал, что Маск не будет работать в западном крыле Белого дома.
«Он получит структуру с примерно 20 людьми, которых нанимали для того, чтобы это [повышение эффективности] было реализовано», — заявил американский президент.
Ранее Илон Маск выступил на президентском параде после инаугурации Дональда Трампа, пишет 360.ru. Миллиардер исполнил «победный танец» и пообещал усиленно работать ради американцев в департаменте эффективности правительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru