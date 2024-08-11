Трамп проведет три раунда теледебатов с Харрис
Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что проведет три раунда теледебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис.
Дебаты пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканале NBC. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.
При этом республиканец не уточнил, подтвердила ли Харрис готовность участвовать в трех раундах дебатов.
В интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в стране по итогам выборов в ноябре 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru