Трамп проведет три раунда теледебатов с Харрис

Дебаты пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканале NBC. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

При этом республиканец не уточнил, подтвердила ли Харрис готовность участвовать в трех раундах дебатов.

В интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в стране по итогам выборов в ноябре 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».

