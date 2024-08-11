Трамп проведет три раунда теледебатов с Харрис

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что проведет три раунда теледебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис.

Команда Харрис не согласилась перенести дебаты по предложению Трампа

Дебаты пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканале NBC. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

При этом республиканец не уточнил, подтвердила ли Харрис готовность участвовать в трех раундах дебатов.

В интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в стране по итогам выборов в ноябре 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАДональд Трамп

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