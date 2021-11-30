Трамп призвал остановить грабежи в магазинах силами нацгвардии

Дональд Трамп требует бросить силы национальной гвардии на борьбу с грабежами в магазинах. Бывший президент США выпустил с письменным заявлением, в котором обвинил в эпидемии налётов на магазины демократов.

«Если демократы не остановят немедленно ограбления по системе «разбей и хватай», которые происходят у них в городах, нужно позвать национальную гвардию. Ничего подобного в нашей стране никогда не происходило», - написал Трамп.

По словам 45-ого президента США, из-за регулярных налётов грабителей крупные сетевые магазины закрываются и покидают рынок.