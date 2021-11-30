Трамп призвал остановить грабежи в магазинах силами нацгвардии
Дональд Трамп требует бросить силы национальной гвардии на борьбу с грабежами в магазинах. Бывший президент США выпустил с письменным заявлением, в котором обвинил в эпидемии налётов на магазины демократов.
«Если демократы не остановят немедленно ограбления по системе «разбей и хватай», которые происходят у них в городах, нужно позвать национальную гвардию. Ничего подобного в нашей стране никогда не происходило», - написал Трамп.
По словам 45-ого президента США, из-за регулярных налётов грабителей крупные сетевые магазины закрываются и покидают рынок.
Как передаёт ABC News, вона ограблений сетевых магазинов покатилась по США после «чёрной пятницы». Организованные группы людей или отдельные грабители в масках забегают в дорогие магазины, разбивают витрины и прилавки, хватают электронику, одежду и другие товары, после чего успевают убежать до приезда полиции. Причём налёты происходят и ночью и днём, на глазах у изумлённых продавцов и покупателей. В Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Миннеаполисе владельцы элитных бутиков, для защиты своих магазинов, сокращают часы работы, усиливают охрану и устанавливают на окна стальные решётки.
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