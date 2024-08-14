Харрис немного опережает Трампа в большинстве колеблющихся штатах

Предвыборный рейтинг действующего вице-президента США Камалы Харрис на текущий момент оказался немного выше поддержки бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в пяти из семи так называемых «колеблющихся штатах». Результаты социологического пороса опубликовало издание Cook Political Report.

Если бы выборы проводились сегодня, 48% жителей данных штатов отдали бы предпочтение Харрис, Трампа поддержали бы на один процент меньше. При этом статистическая погрешность исследования составила 1,83%. Таким образом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в неё укладывается разница между кандидатами.

Экс-президент опережал соперницу в нескольких неопределившихся штатах в конце июля. Нередко, именно голоса их жителей определяют победу того или иного кандидата на выборах американского лидера. Голосование состоится 5 ноября нынешнего года.

